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Kaboğlu, İmamoğlu ile görüştü: Kendini daha güçlenmiş hissediyor

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Kaboğlu, "Sayın İmamoğlu'nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor" dedi.

Haber Merkezi
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Kaboğlu, İmamoğlu ile görüştü: Kendini daha güçlenmiş hissediyor
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar, emniyetteki işlemleri süren İmamoğlu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne geldi.

Gözaltındaki İmamoğlu'yla görüşen Kaboğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun sabah saat 06.30'dan itibaren özgürlüğünden alıkonulduğunu söyledi.

Kaboğlu, "Anayasamız herkes için, bütün kamu kurumları için bağlayıcıdır. Anayasanın hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Bir kişi nasıl gözaltına alınır, nasıl tutuklanır hepsi anayasada vardır ve belirlenmiştir. Keşke bu şekilde büyük bir anayasa dışı operasyon karşısında bulunmasaydık." dedi.

"Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor"

İmamoğlu'yla görüşmesine işaret eden Kaboğlu, "Sayın İmamoğlu'nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Kaboğlu ve beraberindekiler emniyetin önünden ayrıldı.

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