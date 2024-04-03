Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi Suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi namazı için niyet edildikten sonra namaz kılınmaya başlanabilir. Kadir Gecesinde kılınan namazda rekatlar ve okunan sureler şunlardır:

- 1. rekatta fatiha suresi ile 3 kadir suresi okunur.

- 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.

- 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi okunur.

- 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.

Kadir Gecesinde Müslümanlar 4 veya 12 rekat namaz kılabilmektedir. Kadir Gecesi için kılınacak namazda ilk olarak niyet edilmektedir. Niyet edildikten sonra 1. rekatta Fatiha ve3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ve 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ve 3 Kadir suresi ve son olarak 4. rekatta Fatiha ve 3 İhlas suresi okunmaktadır.

Kadir Gecesi namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir tahiyata okunmaktadır. Selamdan sonra 11 kez ''Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Lailahe illahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd'' denmektedir. Daha sonra ise 100 defa İnşirah suresi ve 100 defa da Kadir suresi okunmaktadır.

Kadir Gecesi Suresi

Kadir Suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Türkçe anlamı