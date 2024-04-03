Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi Suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı
Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu gecede Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirecekler. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? İşte detaylar...
Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?
Kadir Gecesi namazı için niyet edildikten sonra namaz kılınmaya başlanabilir. Kadir Gecesinde kılınan namazda rekatlar ve okunan sureler şunlardır:
- 1. rekatta fatiha suresi ile 3 kadir suresi okunur.
- 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.
- 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi okunur.
- 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur.
Kadir Gecesinde Müslümanlar 4 veya 12 rekat namaz kılabilmektedir. Kadir Gecesi için kılınacak namazda ilk olarak niyet edilmektedir. Niyet edildikten sonra 1. rekatta Fatiha ve3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ve 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ve 3 Kadir suresi ve son olarak 4. rekatta Fatiha ve 3 İhlas suresi okunmaktadır.
Kadir Gecesi namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir tahiyata okunmaktadır. Selamdan sonra 11 kez ''Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Lailahe illahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd'' denmektedir. Daha sonra ise 100 defa İnşirah suresi ve 100 defa da Kadir suresi okunmaktadır.
Kadir Gecesi Suresi
Kadir Suresi okunuşu
- Bismillahirrahmânirrahîm.
- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
- Ve ma edrake ma leyletülkadr
- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Kadir Suresi Türkçe anlamı
- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.