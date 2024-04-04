Kadir Gecesinde ne olmuştu? Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi önemi nedir?

Kadir Gecesinde ne olmuştu?

Hz. Peygambere ilk olarak Allah tarafından Kuran ayeti Kadir gecesinde indirilmiştir. Cebrail isimli vahiy meleği İslam peygamberi Hz. Muhammed'e gelerek, Kuran ayetlerini indirmeye başlamıştır. Tarihsel olarak konu ele alındığı zaman kadir gecesi Ramazan'ın son günlerine denk geliyor. Kuran üzerinde Kadir gecesi için "bin aydan daha hayırlı." olduğu tüm İslam alemine aktarılıyor.

Yüce Allah Kuran ayetlerini ilk olarak bu gece Cebrail aracılığıyla dünyaya indirmeye başlamıştır. Uzun bir sınavın ardından Hz. Peygamber, Cebrail meleğiyle karşılaşır. Cebrail Hz. peygambere ilk olarak "Oku." der. Böylelikle Kuran'ın ilk ayeti indirilmiş olur.

Kadir Gecesi kandil mi?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Selim bu geceyi camilerin minarelerinde kandiller yakarak kutlamıştır. Bu sebepten dolayı Kadir gecesi de kandil olarak isimlendirilmiş ve İslam alemi tarafından 'kandil' olarak kabul görmüştür. Aynı şekilde Berat, Miraç, Regaip ve Mevlit geceleri de 'kandil' olarak isimlendirilmiştir.

Osmanlı döneminde minarelerde yakılan kandillerden kaynaklı olarak tüm önemli gecelere 'kandil' ismi verilmiştir. İslam alemi de bu önemli gecelerin her birisini kandil olarak anmaya başlamışlardır. Kadir gecesi de 'kandil' olarak isimlendirilmiş ve bu şekilde karşılanmıştır.

Kadir Gecesi önemi nedir?

Bu gecenin önemi son derece yüksektir ve tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki bu gece ile tüm insanlar Allah'ın nuruyla tanışmaya başlamış, İslam dini ortaya çıkmıştır.

Bu geceden sonra kız çocukları toprağa gömülmekten kurtarılmış, insanların kendi eliyle yaptıkları ve daha sonrasında taptıkları putlar yıkılmış, cahiliye karanlığı ortadan kaldırılarak insanlar zulümlerden kurtarılmıştır.

Tüm insanlar Allah'ın nuruyla karşılaşmış, cahiliye devri sona ermiş ve insanlara İslam'ın güzellikleri aktarılmıştır. Bu günden sonra insanlar putları bırakmış ve Allah'a yönelmiştir. Kız çocuklarına değer verilmeye başlanmış, onların diri diri toprağa gömülmesi engellenmiştir. Ayrıca insanların birbirlerini ezmeleri, katletmeleri de yasaklanmıştır.