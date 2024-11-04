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Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde 'kayyum' kavgası: CHP'li iki üye hastaneye kaldırıldı

Kağıthane Belediye Meclisi toplantısında, CHP’li üyelerin belediyelere kayyum atanmasına yönelik kınama metnini okuduğu sırada kavga çıktı. AK Parti ve MHP sıralarından CHP’lilere su şişesi atılmasıyla başlayan gerginlik arbedeye dönüştü. Zabıtaların da karıştığı olayda CHP'li iki belediye meclis üyesi yaralandı.

Haber Merkezi
ANKA
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Kağıthane Belediyesi Meclisi'nde 'kayyum' kavgası: CHP'li iki üye hastaneye kaldırıldı
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Cumhur İttifakı'nın kayyum uygulamalarına yönelik tepkiler devam ederken, İstanbul'daki 38 ilçe belediyesinde CHP'li üyeler ortak kınama metnini okudu. Kağıthane Belediye Meclisi'nde ortak metnin okunduğu sırada AK Parti ve MHP sıralarından CHP'li meclis üyelerine su şişesi atılmasıyla arbede çıktı. Kavgaya ve saldırıya dönüşen arbedede CHP'li meclis üyeleri Soner Berberoğlu ile Çetin Özcan yaralandı, Grup Başkanvekili Vural Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu bazı CHP'liler de darp edildi.

Arbedenin büyümesi sonucu Kağıthane Belediyesi zabıtaları, mecliste gözlemci olarak bulunan ve herhangi bir slogan atmadan ellerindeki dövizleri kaldıran CHP Kağıthane Gençlik Örgütü üyelerine de saldırdı. Olay daha sonra belediye bahçesine taştı. Gerginlik sırasında CHP'liler "Hak, hukuk, adalet", "Terörist değil vatandaşız" şeklinde slogan attı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan meclis üyelerinin tedavileri devam ediyor.

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