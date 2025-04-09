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Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği!

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde kısa süreli yangın paniği yaşandı.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği!
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Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin içerisindeki elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı. Dumanları gören görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın büyümeden söndürüldü

Bu sırada hastanedeki vatandaşlar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Hastane personeli ve itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Güvenliğin sağlanmasının ardından hastalar yeniden hastaneye alındı.

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