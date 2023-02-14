Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan 3 güzel haber

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Aynı saat diliminde Adıyaman'da kurtarma çalışması yapan madenciler de Muhammet Cafer'i enkazdan canlı olarak kurtardı.

Kahramanmaraş'ta abi kardeşin büyük mücadelesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde çifte mucize haberi geldi. 10 ili yıkan 7.6 ve 7.5 şiddetindeki depremlerden 9 gün 198 sat sonra 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar ve 21 yaşındaki Baki Yeninar'a kurtarıldı.







Dulkadiroğlu Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'ndaki enkazda çalışma yapan arama kurtarma ekibipleri, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.

Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abi kardeşin enkazda oluşan bir yaşam üçgeninde kalmış olabileceği belirtiliyor.

Adıyaman'daki enkazda çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'i felaketten 198 saat sonra canlı olarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Çetin, kontrol altına alındı.

Hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı

Türkiye'da yaşanan deprem felaketlerinde 13 Mart 1992 Erzincan depreminde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı.