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Kahramanmaraş'ta tektil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı, pamuk balyaları iş makineleriyle dışarıya çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Küçük sanayi sitesi içerisinde bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan depo içerisinde bulunan pamuk balyalarının iş makineleriyle dışarıya çıkarıldığı görüldü.