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Kamuda bir devir sona erdi! Çift maaş alanlara kötü haber

Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.

Haber Merkezi
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Kamuda bir devir sona erdi! Çift maaş alanlara kötü haber
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Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak.

Maaş 98 bin lirayı aşamayacak

Düzenlemeyle, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Uymayanlara ceza kapıda

Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek. Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.

İhtiyaç fazlası araçlar satılacak

Öte yandan kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek. Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20’den, yüzde 30’a çıkarılacak.

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