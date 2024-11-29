Kandilli duyurdu! Adana'da deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli 3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli 3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 29, 2024
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) https://t.co/ezxis5YszX
29.11.2024, 15:04:13 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 10.0 km#Kandilli
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