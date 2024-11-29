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Kandilli duyurdu! Adana'da deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli 3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! Adana'da deprem meydana geldi
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli 3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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