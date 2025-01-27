Kandilli ve AFAD duyurdu! Bursa'da şiddetli deprem
Bursa’da saat 13.45’te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bursa'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliğinin 15.1 km olduğu bildirildi.
Bozbey'den geçmiş olsun mesajı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun Bursa. Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 27, 2025
NILUFER (BURSA) https://t.co/87a3pgyb2I
27.01.2025, 13:43:46 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 15.1 km#Kandilli
AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak geçti
AFAD'dan gelen son deprem bilgisine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 9,74 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/F6ZemOnvXy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi