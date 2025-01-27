Kandilli ve AFAD duyurdu! Bursa'da şiddetli deprem

Bursa'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliğinin 15.1 km olduğu bildirildi.

Bozbey'den geçmiş olsun mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun Bursa. Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı

AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak geçti

AFAD'dan gelen son deprem bilgisine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 9,74 kilometre olarak ölçüldü.