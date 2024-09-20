Kandilli duyurdu! İki ilde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Kapıcam ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, Tokat'ın Sulu Saray ilçesinde ise 3,3 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ın Kapıcam ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklandı. Yerin 5.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin sarsıntıya neden olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 20, 2024
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/4WHpNmcZOd
20.09.2024, 10:12:16 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.8 km#Kandilli
Sabah saatlerinde de Tokat Sulu Saray'da bir deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3.3 olarak açıklanmıştı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 20, 2024
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) https://t.co/AkIY4X3CMy
20.09.2024, 07:14:33 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 8.0 km#Kandilli