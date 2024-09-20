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Kandilli duyurdu! İki ilde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Kapıcam ilçesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, Tokat'ın Sulu Saray ilçesinde ise 3,3 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu! İki ilde deprem
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Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ın Kapıcam ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıklandı. Yerin 5.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin sarsıntıya neden olduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde de Tokat Sulu Saray'da bir deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 3.3 olarak açıklanmıştı.

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