Kapalıçarşı'ya kara para operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Karar'ın haberine göre, Kapalıçarşı'daki 8 ana şirkete bağlı 93 paravan şirket aracılığıyla kara para aklandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 12 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 40 kişiden 10'u, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

8 ana şirket, değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteriyordu. Suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, 93 paravan şirket aracılığıyla bankacılık sistemine entegre edildiği iddiası üzerine Başsavcılık harekete geçti.

9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma girdi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkardı.

20 kişi hakkında tutuklama talebi

Aralarında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de olduğu 40 şüpheliden 20'si hakkında savcılığın tutuklama talebine karşı 10'u tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol şartları uygulandı.

"Kapalıçarşı dışındaki faaliyetlerinden gözaltına alındı"

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, soruşturmanın içeriğini medyadan öğrendiklerini söylemiş, F.Ö.'nün ise Kapalıçarşı'daki görevinden dolayı gözaltına alınmadığını ileri sürmüştü. Kurtulmuş, "Kendisi aynı zamanda Kapalıçarşı dışında faaliyet gösteren holding bünyesindeki faaliyetleri nedeniyle başkaca çalışanlarla birlikte gözaltına alınmıştır." şeklinde konuşmuştu.