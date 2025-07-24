  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Karabük'te orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
Takip Et

Karabük'te orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde rüzgârın etkisiyle büyüyen orman yangını köydeki yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karabük'te orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
Takip Et

Karabük'te dün 14.15 sıralarında çıkan orman yangını alanını genişleterek büyümeye devam ediyor. Arazinin sarp ve dağlık olması karadan müdahaleyi zorlaştırırken 6 helikopter ve iki yangın söndürme uçağı ile kesintisiz söndürme çalışmaları devam ediyor

Her yer yoğun duman altında

Alevler rüzgarın etkisiyle Boyalı Köyü Merkez ve Hatlar Mahallesindeki yerleşim alanlarına doğru ilerliyor. İki yerleşim yerine yakın yerdeki yangın dron ile görüntülendi. Yer yer yangın nedeniyle yoğun dumanlar da helikopterlerin görüş mesafesini engelleyerek çalışmaları zor durumda bırakıyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdüABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdüKüresel Ekonomi

 

ABD'de imalat sanayi PMI beklentileri karşılayamadıABD'de imalat sanayi PMI beklentileri karşılayamadıKüresel Ekonomi

 

Gündem
‘Leyla Aydemir cinayeti’ davası Yargıtay tarafından bozuldu
‘Leyla Aydemir cinayeti’ davası Yargıtay tarafından bozuldu
Yüksek Hızlı Tren seferleri, bölgedeki yangın nedeniyle aksadı
Yüksek Hızlı Tren seferleri, bölgedeki yangın nedeniyle aksadı
Arazöz şoförü Eskişehir'deki yangından kurtuluşunu anlattı: Ortalık yanıyordu, arkadaşlarla helalleştik
Arazöz şoförü yangından kurtuluşunu anlattı: Ortalık yanıyordu, arkadaşlarla helalleştik
Belediye soruşturmalarında itirafçı olmuştu! Aziz İhsan Aktaş konkordato ilan etti
Belediye soruşturmalarında itirafçı olmuştu! Aziz İhsan Aktaş konkordato ilan etti
Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Sakarya’nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı