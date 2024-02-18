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Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler?

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim’e Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun veda etti. Cumartesi günleri yayımlanan diziye dünkü bölümde ölümüyle veda eden Su Burcu Yazgı Coşkun ayrılığıyla gündem oldu. Peki, Su Burcu Yazgı kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Hangi ödülleri aldı? İşte detaylar…

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Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler?
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Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenli olan oyuncu baba tarafından Antalyalıdır. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında attı. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde oynadı. Günümüzde ise, Kardeşlerim isimli dizide başrol oynamaktadır. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" ve Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerinde 2 ödül kazandı.

Rol aldığı dizi ve filmler

Televizyon dizisi

-2011 Farklı Boyut

-2012 Kalbim Dört Mevsim

-2012-2014 Karadayı

-2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim

-2014 Günahkâr

-2015-2016 Aşk Yeniden

-2017 Kadın

-2017-2018 Bizim Hikaye

-2017 Kara Yazı

-2019 Kuzgun

-2020 Kırmızı Oda

-2021-2024 Kardeşlerim

İnternet filmi

-2021 Beni Çok Sev

Sinema filmi

-2012 Dabbe 3: Bir Cin Vakası

-2018 Bizi Hatırla

TV filmi

-2012 Küçük Kalpler: Kalbin Dili

-2013 Sen Üzülme

Aldığı ödüller ve adaylıkları

-2021   TV Gündemi Ödülleri     Sezonun En İyi Kadın Oyuncusu     Kardeşlerim      Kazandı

-2021  Öğrencilere Sorduk Projesi Ödülleri      En İyi Çıkış Yapan Dizi Çifti (Yazgı & Onur)      Kazandı

-2021   TV  Gündemi Ödülleri     En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)   Kazandı

-2021  Güzel  Awards    Parlayan Yıldız  Kazandı

-2021 İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri    Yılın Yıldızı Parlayan Oyuncusu  Kazandı

-2021 47. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu     Adaylık

-2021 47. Altın Kelebek Ödülleri  En İyi Dizi Çifti Adaylık

-2022    Dizilah Güzel Awards    En İyi Kadın Oyuncu     Kazandı

-2022 Dizilah Güzel Awards  En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)        Kazandı

-2022  6. Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri  En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)   Kazandı

-2022 6. Haliç Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri   Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu Kazandı

-2022 6. Haliç Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri  Yılın En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)        Kazandı

-2022  48. Altın Kelebek Ödülleri            En İyi Kadın Oyuncu     Adaylık

-2022  48. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti Kazandı

-2022  48. Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar Ödülü          Kazandı

-2022  Kızlar Soruyor Yılın En'leri Ödülleri    Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu        Kazandı

-2022  Kızlar Soruyor Yılın En'leri Ödülleri     Yılın En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur)      Kazandı