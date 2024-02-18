Kardeşlerim dizisinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler?

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

15 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenli olan oyuncu baba tarafından Antalyalıdır. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında attı. Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerde oynadı. Günümüzde ise, Kardeşlerim isimli dizide başrol oynamaktadır. 4 Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Yıldızı Parlayanlar" ve Onur Seyit Yaran ile birlikte "En İyi Dizi Çifti" kategorilerinde 2 ödül kazandı.

Rol aldığı dizi ve filmler

Televizyon dizisi

-2011 Farklı Boyut

-2012 Kalbim Dört Mevsim

-2012-2014 Karadayı

-2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim

-2014 Günahkâr

-2015-2016 Aşk Yeniden

-2017 Kadın

-2017-2018 Bizim Hikaye

-2017 Kara Yazı

-2019 Kuzgun

-2020 Kırmızı Oda

-2021-2024 Kardeşlerim

İnternet filmi

-2021 Beni Çok Sev

Sinema filmi

-2012 Dabbe 3: Bir Cin Vakası

-2018 Bizi Hatırla

TV filmi

-2012 Küçük Kalpler: Kalbin Dili

-2013 Sen Üzülme

Aldığı ödüller ve adaylıkları

-2021 TV Gündemi Ödülleri Sezonun En İyi Kadın Oyuncusu Kardeşlerim Kazandı

-2021 Öğrencilere Sorduk Projesi Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Dizi Çifti (Yazgı & Onur) Kazandı

-2021 TV Gündemi Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur) Kazandı

-2021 Güzel Awards Parlayan Yıldız Kazandı

-2021 İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri Yılın Yıldızı Parlayan Oyuncusu Kazandı

-2021 47. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adaylık

-2021 47. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti Adaylık

-2022 Dizilah Güzel Awards En İyi Kadın Oyuncu Kazandı

-2022 Dizilah Güzel Awards En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur) Kazandı

-2022 6. Okan Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur) Kazandı

-2022 6. Haliç Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu Kazandı

-2022 6. Haliç Üniversitesi Yılın En'leri Ödülleri Yılın En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur) Kazandı

-2022 48. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Adaylık

-2022 48. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti Kazandı

-2022 48. Altın Kelebek Ödülleri Yıldızı Parlayanlar Ödülü Kazandı

-2022 Kızlar Soruyor Yılın En'leri Ödülleri Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu Kazandı

-2022 Kızlar Soruyor Yılın En'leri Ödülleri Yılın En İyi Dizi Çifti (Yazgı & Onur) Kazandı