Kargo aracından 41 göçmen çıktı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli şahısların düzensiz göçmenleri kargo aracı ile Van’dan alarak Erzurum’a getireceğine dair bilgiler aldığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, gece saat 01.15 sıralarında Erzurum Kuzey Çevre Yolu 2. OSB karşısında şüpheli kargo aracı polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından kargo aracının mühürlü olan kasa kısmında yapılan incelemede 15’i çocuk olmak üzere toplamda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçakçılık ve narkotik suçlarından suç kaydı bulunan olayın şüphelisi kargo aracının şoförü Tahsin K. ise yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlandıktan sonra Aşkale Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç şoförü Tahsin K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.