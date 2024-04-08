Kargolar bayramda açık mı? 8-9 Nisan'da kargolar açık mı?

Kargolar bayramda açık mı?

Kargolar Pazar günleri ve resmi tatillerde ve dini bayramlarda hizmet vermiyor.

Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve diğer kargo şirketleri bayram sürecinde hizmet vermiyor. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek.



Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

8-9 Nisan'da kargolar açık mı?

Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.