Kars'ta yolcu otobüsü kazası: 7 ölü, 23 yaralı

Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki Korkmaz Alacalı, Goge Cihangir, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Sultan Hamit Ayrım, Emine Şamiloğlu, Songül Yaşar ve Yunus Bilen ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı.

Cenazeler otopsi için Kars ve Sarıkamış'taki hastane morglarına kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de hastanelere geldi. Bazı vatandaşlar gözyaşı döktü, sinir krizi geçirdi.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü olay yerinde 4'ü ise hastanelerde olmak üzere 7 vatandaşın vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı 23 vatandaşımızın tedavileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Ayrıca kaza yapan otobüs, şarampole düştüğü bölgeden, vinç ve iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kazanın ardından Kars’tan 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 21 ambulans, Erzurum’dan 6 ambulans ve 1 helikopter ambulans görevlendirildiğini açıkladı.