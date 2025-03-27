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Bolu Kartalkaya faciası: 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında dün akşam tutuklananların ardından tutuklu sayısı 34'e yükseldi.

Haber Merkezi
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Bolu Kartalkaya faciası: 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı
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21 Ocak 2025'te meydana gelen Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin altı kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında dün akşam tutuklananların ardından tutuklu sayısı 34'e yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, faciaya ilişkin uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulduğu bilgisini paylaştı.

78 kişinin yaşamını yitirdiği faciada hali hazırda toplam 20 şüphelinin tutuklu olduğunu söyledi.

Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur.

Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir.

Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

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