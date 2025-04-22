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Kartalkaya'daki facia böyle geldi:! İşte yangının çıkış anı...

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Kartalkaya'daki facia böyle geldi:! İşte yangının çıkış anı...
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Now TV’den Alican Uludağ'ın haberine göre, yangının çıkış anına ait mutfaktaki elektrikli ızgaradan başlayan alevlerin görüntülerine ulaşıldı.

Yangından 7 dakika önce görevli mutfağa girdi

Oteldeki restoranın dördüncü katındaki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, yangın sırasında otelde konaklayan 238 müşteri uykudayken, restoranda kahvaltı hazırlıkları yapılıyordu. Görüntülerde, yangından yaklaşık 7 dakika önce bir görevlinin restorana girerek malzeme taşıma arabasını aldığı görülüyor. Kısa bir süre sonra ise elektrikli ızgaradan dumanlar ve alevler yükselmeye başlıyor.

11 dakika sonra duman tüm restoranı kapladı

Bilirkişi heyeti, 7. dakikada alevlerin müdahale edilemez boyuta ulaştığını, LPG hortumunun sızdırmazlık tabakasının erimesiyle gaz sızıntısının başladığını ve alevlerin hızla büyüdüğünü belirtti. Yangının başlamasından 11 dakika sonra ise dumanın tüm restoranı kapladığı tespit edildi. Raporda ayrıca, ızgara sisteminde otomatik yangın söndürme sistemi bulunmadığı vurgulandı.

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