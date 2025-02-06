Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “dirençli kent” için kolları sıvadı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Daire Başkanlığı kuruldu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kayseri’yi dirençli kent haline çevirecek proje ve uygulamalarla ilgili bilgiler verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kayseri’yi de öncelikli olarak dâhil ettiği ülke genelindeki mikro bölgeleme faaliyetleri kapsamında, Kayseri’deki yerleşimin ve çok katlı yapıların yoğun olduğu beş etapta 1. Etap Melikgazi, 2. Etap Kocasinan, 3. Etap Talas, 4. Etap Gesi bölgesi ve 5. Etap Hacılar olmak üzere yaklaşık 36 bin hektar alanda çalışma yapıldı. Ayrıca yerleşim yerlerinde bulunan fay segmentleri için 40 adet hendek açılarak paleosismoloji çalışmaları yapıldı. Tüm bu çalışmaların saha kısmı tamamlandı ve raporlanma çalışmaları ise devam ediyor.

Erciyes fayının kapsamlı risk analizi yapılacak

MTA, AFAD, TÜBİTAK, KIGAM (Güney Kore) ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan “Erciyes Stratovolkanı ve Erciyes Çek-Ayır Havzasında ki Aktif Tektonik İlişkisinin Çok Disiplinli Araştırılması Projesi” Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı araştırmalar niteliğinde yer alıyor. Erciyes volkanı ve Erciyes fayının kapsamlı risk analizinin yapılması, Kayseri’yi doğrudan etkileyebilecek risklerin tespitini bilimsel olarak ortaya koyacak.

Kayseri Jeoloji Bilgi Sistemi tamamlanmak üzere

Kayseri’de yapılan tüm sismik ve jeolojik verilerin bir çatı altında toplandığı yazılım olan Kayseri Jeoloji Bilgi Sistemi, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın ortak çalışması olarak hayata geçiyor. Yazılım, yüzde 70 seviyesinde tamamlandı.

Türkiye’de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi hayata geçecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi projesine başlandı. Afet yönetiminde Türkiye’de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi, üniversitelerdeki akademisyenler ve arama kurtarma üzerine çalışan STK’ların gönüllüleri ile projelendirildi. Öte yandan afetlere dirençli Kayseri kapsamında, tüm belediyelerde çalışma grupları oluşturularak, belediye personeli, her an olabilecek afetlerde doğru etkin müdahale ve sağlıklı iletişim için hazırlanıyor.

Okullarda afetler hakkında eğitimler düzenlendi

Gerçekleşen projelerle beraber, Büyükşehir Afet İşleri Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, okullarda da öğrencilere yönelik “Afet Farkındalık ve Psikolojik Sağlamlık” başlıklı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de yapıldı. Buna göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kayseri merkezinde 40 okulda eğitim verildi ve 6905 öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca 3 ilçede 16 okulda eğitim verilerek, 1998 öğrenciye ulaşıldı. Eğitim sürecinde 790 km yol kat edilerek, toplam 9 binden fazla öğrenciye eğitim verildi.

110 hektar alanda kentsel dönüşüm, 325 hektar rezerv yapı alanı

Kentte, dirençli kent konusundaki en önemli alanlardan olan kentsel dönüşümde de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, önemli çalışmalara imza attı. Toplamda 110 hektar ve 7 bin 500 bağımsız bölümde yerinde dönüşüm proje alanında çalışmalar yapan Büyükşehir, buna ek olarak, Etkilet, Güneşli, 30 Ağustos, Reşadiye ve Cırgalan Mahallelerinde 325 hektar rezerv yapı alanı da oluşturdu.

En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye ödülü aldı

Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ödül aldı. Oruçreis Projesi ile En İyi Riskli Alan İlan Eden Belediye ödülüne layık görülen Büyükşehir, öte yandan ise Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yanı sıra Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’ne de imza atıyor.