Kayseri Büyükşehir Belediyesi en fazla borcu artan dördüncü belediye oldu

Sözcü'den Berfin Açıkbaş'ın aktardığına göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de borcu en fazla artan dördüncü belediye. Memduh Büyükkılıç'ın başkanı olduğu AK Parti'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 3 milyar 909 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıla göre borç yüzde 95 arttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,7 artarak 3 milyar 909 milyon TL’ye ulaştı. Bu oranla, Türkiye’de borcu en fazla artan dördüncü belediye oldu.

Aynı habere göre KAYMEK’in (Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.) vergi borcu 46,89 milyon TL, sosyal güvenlik prim borcu ise 216,68 milyon TL’ye yükseldi. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin borcu ise 190,94 milyon TL’ye ulaştı.

"Mangalda sucuk partisi" yapması tepki çekmişti

Kayseri Büyükşehir Başkanı Büyükkılıç, eylül ayında Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'la mangalda sucuk yellemişti. Görüntüler kamuoyunda tepki çekmişti. AKP'li Büyükkılıç, eleştirilere, "Pişirdik ama yemedik" sözleri ile yanıt vermişti.