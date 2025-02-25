Kayseri Ticaret Odası’ndan “Ramazan’da zam yok, bereket çok” kampanyası

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Kayseri PERDER) Başkanı Mehmet Buçukoğlu ve Kayseri Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan’ın da destek verdiği kampanyayla ilgili, Kayseri Ticaret Odası’nda basın açıklaması yapıldı.

En iyi denetçinin bilinçli tüketici olduğunu vurgulayan ve uygun fiyatlı ürünü en iyi tüketicinin takip ettiğini belirten KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayseri Ticaret Odası olarak Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif’te temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak, fırsatçılara göz açtırmamak, şehrimizdeki dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacındayız. Hem üreticilerimiz hem de perakende sektörü temsilcilerimiz ile aldığımız karar ile Ramazan ayı boyunca yerel ve zincir marketlerimizde yüzlerce üründe kampanya ve indirimler yapılacak. Ramazan boyunca zam yok, bereket çok sloganıyla başlattığımız kampanya doğrultusunda yerel ve zincir marketlerimiz Ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulayacaklar” dedi.

“Tüketicilerimizi bilinçli hareket etmeye davet ediyorum”

Kayseri iş dünyasının bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inandığını kaydeden Gülsoy, fiyat istikrarının sağlanması ve halkın alım gücünün korunması için çalışmalara devam edeceklerini de belirtti. Kampanyayı yerel marketlere asılan afişlerle halka duyurmaya başladıklarını da aktaran Gülsoy, “Tüketicilerimizi ve sektör temsilcilerimizi de bilinçli hareket etmeye davet ediyorum. Fırsatçılığa karşı da birlikte net bir duruş sergileyeceğiz. Şehrimizin adına leke gelmesini asla istemiyoruz. Devletimizin değil sektör temsilcilerimizin gücünden faydalanmak istiyoruz. Vatandaşımızın yanında olarak indirim yapacak sektör temsilcilerimize, çalışanlarına da şimdiden teşekkür ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularıyla hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızı ağız tadıyla, sağlıklı bir şekilde tutmayı nasip etsin. Bizler her daim devletimizin ve milletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.