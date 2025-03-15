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Kocasinan Belediyesi'nin iftarına 2 bin 500 kişi katıldı

Kocasinan Belediyesi, Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar sofrasını bu sefer de Ziyagöklap Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Hilal Sönmez
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Kocasinan Belediyesi'nin iftarına 2 bin 500 kişi katıldı
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Ziyagöklap ‘ta binlerce kişinin katıldığı iftar programında, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar, drone ile havadan görüntülendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı iftar programında, herkes birlikte aynı sofrada oruçlarını açtı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar programında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kıymetli Hemşehrilerim, Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. İnşallah sağlıkla, huzurla Ramazan'ı tamamlamayı, bayrama erişmeyi ve nice nice Ramazanlara ve bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Bugün, geleneksel mahalle iftarlarımızda Ziyagöklap Mahallesi'nde sizlerle birlikteyiz. Ramazan'ın bereketini soframızda paylaşıyoruz. Huzur iklimi içinde, birlik ve beraberlik içerisinde büyüklerimiz, ablalarımız, abilerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız, gençlerimiz ve küçük evlatlarımızla hep beraberce, bir millet olmanın ve bir milletin evlatları olmanın gereği olarak birlikte iftar açıyoruz. Rabbim, inşallah nice nice iftarları, bayramları huzur içerisinde yapmayı nasip eylesin. Bu cennet vatanın ay yıldızlı bayrağının gölgesinde, huzur iklimi içinde bir arada olmak dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar” ifadelerini kullandı.

 

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