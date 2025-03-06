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MEVLANASİFED geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED), geleneksel iftar programında iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini Konya’da bir araya getirdi.

Haber Merkezi
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MEVLANASİFED geleneksel iftar yemeğinde buluştu
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

MEVLANASİFED, geleneksel hale getirdiği iftar programında üyeleriyle buluştu. Maruf Türbeönü Restoran’da düzenlenen programa federasyona bağlı 9 üye dernek ile Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) üyeleri katıldı.

Yoğun ilgi gören iftarda İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Özgür Karayazılı, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı Esin Çelebi Bayru, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve çok sayıda iş insanı da misafir olarak yer aldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen programda, Konya iş dünyasının dayanışma ve iş birliğini artırmaya yönelik mesajlar verildi. Ekonomiye katkı sunan projelerin yanı sıra bölgenin sosyal gelişimine destek sağlayacak ortak çalışmaların da görüşüldüğü iftar buluşması, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Programın sonunda ise KİKAD tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konuklara kitap armağan edildi. Anlamlı hediye, geceye ayrı bir değer katarken, MEVLANASİFED yetkilileri de benzer organizasyonlarla iş dünyasını bir araya getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

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