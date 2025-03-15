Hacılar'a 4 milyar liralık kentsel dönüşüm

Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, Hacılar Belediyesi'nin ilçeye değer katan projeleri hayata geçirdiğini belirtti. Hacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 1971 yılından bu yana aktif olarak hizmet verdiğini belirten Vakıf Başkanı Şükrü Baktır ise "Vakfımızın temel amacı öğrenci bursları sağlamak. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde bin 100 öğrenciye her ay 2 bin TL burs veriyoruz. Eğitime destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

“Hacılar'a kazandırdığımız yatırımlar devam edecek"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise konuşmasında ilçede gerçekleştirilen projelere ve gelecek dönem hedeflerine değindi:

"2019-2024 yılları arasında ilçemize toplam 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı hayırseverlerimiz, devletimiz, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyesi olarak kazandırdık. Göreve geldiğimiz yeni dönemde ise henüz 11 ayda 2,5 milyar liralık yatırımı ilçemize kazandırdık. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde sadece Aşağı Mahalle’deki 130 dönümlük alanda yapacağımız kentsel dönüşüm projesinin yatırım değeri 4 milyar lira olacak. Biz bugüne kadar ilçemiz için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın gelişiminde iş dünyasının desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Siz değerli iş insanlarımızla her zaman el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. İlçemizi daha ileriye taşımak için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, ilçede yapılan çalışmaların sanayiciler ve hayırseverlerin destekleriyle daha da büyüdüğünü vurguladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı konuşmada, Hacılar’ın Kayseri için önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Hacılar, Kayseri için, ülkemiz için gerektiğinde taşın altına elini değil, gövdesini koyan bir ilçe. Kaymakamımız ve belediye başkanımız el ele vererek ilçeye büyük katkılar sunuyor. Önümüzdeki süreçte Hacılar için çok daha büyük gelişmelere şahit olacağız" dedi.