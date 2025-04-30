GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek: OSB çalışanları için toplu konut yapacağız

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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "İşçi ve işveren, birbirini tamamlayan iki kavramdır. Biri olmadan, diğerinden bahsetmek mümkün değildir. Gaziantep'in bugün üretimde ve ihracatta Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi haline gelmesinde çalışanlarımızın alın teri, emeği vardır. Gaziantep olarak sanayideki bu başarımızı çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu nedenle çalışanlarımızı önemiyoruz. Hepsine emeklerinden dolayı tüm sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak çalışanların, çalışma koşullarını iyileştirmek ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Cengiz Şimşek, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi bizim için önemlidir. Bu anlamda son yıllarda önemli projeler hayata geçirdik. 300 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgemizde bir hastanenin olmaması büyük bir eksiklikti. Hastanemizin yapımı tamamlandı. Yine kadın çalışanlarımızın çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabilecekleri bir kreşimiz açıldı. Ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili Bakanlıklarla birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimiz devam ediyor. Her anlamda çalışanlarımızı düşünüyor ve onların standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz.

"OSB çalışanları için toplu konut yapacağız"

Çalışanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızla birlikte toplu konut projesi hazırladık. Projemizde önemli aşamaya gelindi. OSB’nin hemen yanı başındaki uygun alanlarda konut arsası oluşturacağız. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın da desteğiyle, kısa zaman içinde OSB çalışanları uygun koşullarda ev sahibi olabilecek. İlk etapta 15 bin konut inşası planlanmaktadır. Konut üretimi aşamalı olarak devam edecek."

Başkan Cengiz Şimşek, çalışan haklarının, insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu DA belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çalışanların haklarına saygı gösterilmesi, çağdaş demokrasilerin en önemli unsurudur. Çalışma hayatının iyileştirilmesi, çalışanlarımızın refah ve mutluluğunu artıracağı gibi ayrıca verimliliği artıracak, demokrasimizi de güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Türkiye için üreten, emek harcayan ve alın teri döken tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, 1 Mayıs'ın adına yakışır bir şekilde birlik, beraberlik ve huzur içerisinde kutlanmasını temenni ederim."