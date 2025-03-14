Türk Kızılay, Suriye’de 135 milyon TL bütçeyle 345 bin insana ulaşıyor

MEHMET NABİ BATUK / İDLİB

Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında toplam 7.1 milyon ihtiyaç sahibine umut oluyor. Ramazan ayı için oluşturulan 1 milyar 922 milyon liralık yeni insani yardım çalışmasının bir ayağı da 2011’de başlayan iç savaşın sona ermesiyle yepyeni bir döneme adım atan Suriye’ye uzandı. Türk Kızılay, 35 bin gıda kolisi, 110 bin iftar, 75 bin adet bayramlık ve 9 adet sevgi butik mağazası üzerinden ihtiyaçların karşılanması yoluyla toplamda 135 milyon 250 bin TL değerindeki yardımları, Suriye’deki 345 binden fazla insana ulaştırıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, İdlib kentinde yer alan Al Şami Engelli Kampı ve İdlib Lojistik Merkezi’nde devam eden yardım çalışmalarını inceledi. Ziyaretin ilk durağında, özel ihtiyaç sahipleriyle, dezavantajlı gruplara ev sahipliği yapan 1.200 kişilik Al Şami Engelli Kampı’nda aile ziyaretleri gerçekleştiren Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz daha sonra 5.000 m2 alan üzerine kurulu İdlib Lojistik Operasyon Merkezi’nde ise Sevgi Mağazası ve Fırındaki çalışmaları denetledi. Kızılay İdlip Lojistik Merkezi’nin 30 tır malzeme alabilen 1.000 m2’lik bir depolama alanına sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gerekli yardım malzemelerin bu depolardan ulaştırıldığını söyledi. 15 personelin çalıştığı depoda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesimlerinin yapılıp, etlerin paketlendiği bir tesis de yer aldığını ifade eden Yılmaz, “İdlib’teki Sevgi Mağazamız ile savaş ortamından etkilenen ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda her aileye kişi başı 3 parça kıyafet veriliyor. Günlük maksimum 50 aileye hizmet veren mağazamız ihtiyaç halinde cumartesi-pazar günleri de açık tutuluyor. Merkezimizdeki 700 m2’lik fırında ise günlük 19.285 rapta ekmek üretiyoruz. Yayladağı Lojistik Merkezimizdeki fırınında ise günlük 9.980 rapta üretim yapılıyor. İki fırının günlük kapasitesi maksimum 30.000 raptadır” dedi.

Kuzey Suriye, tamamen Türkiye’nin yardımlarıyla ayakta durabiliyor

El Şami Engelli Kampı’nda ise yaklaşık 1200 kişinin yaşadığı 205 ev olduğunu belirten Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, evlerde en az 1 engelli vatandaşın bulunduğunu ifade etti. Kuzey Suriye’de 13 senedir İdlib merkezli olarak yardım operasyonları yürüttüklerini söyleyen Yılmaz, “Kuzey Suriye’de yaklaşık 4 milyon kişiyle yakından ilgileniyoruz. Bu bölge Esad Rejimi’nin ulaşamadığı bir bölge ve tamamen Türkiye’nin yardımlarıyla ayakta durabilen 4 milyon insandan bahsediyoruz. Burada çok farklı hikayeler var. Yıl içerisinde 6 kez ev değiştirme durumları oluyor. Suriye’nin içerisinde hala yerinden edilme sorunu devam ediyor. İnsanlar Şam’dan Haleb’e, Halep’ten İdlib’e olacak şekilde defalarca yer değiştirmek zorunda kalıyorlar. Binlerce Suriyeli hala çadır kamplarda yaşıyor. Engelli köyümüzde engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin tüm gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu.

Suriye Kızılayı ile işbirliği güçleniyor

Yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmak için artık Suriye Kızılayı ile birlikte çalışacaklarını ifade eden Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şöyle devam etti: “Hedefimiz Suriye’de dokunamadığımız noktalara erişim sağlamak. Tanımadığımız bölgelerde Suriye Kızılayı ile birlikte çalışacağız. İşbirliklerimiz ve yardımlaşma programlarımız başladı. Bu da bizi Suriye’nin yeniden toparlanması sürecinde bizleri daha güçlü kılıyor. Suriye’nin önünde çok uzun bir yol var. Mağduriyetler zamanla giderilmesine katkı sağlayıp Suriye tekrar ayağa kalkmasına omuz vereceğiz.