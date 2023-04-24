Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Kentsel Dönüşümde ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak. Konutlar en geç 2 yıl içinde teslim edilecek.

Peki kampanyaya başvuru nasıl yapılacak? Son başvuru ne zaman?

Kentsel dönüşüm kampanyası başvurusu 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında, e-devlet'ten yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme yönelik “Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına dair merak edilen soruları yanıtladı.

Kentsel dönüşüm için başvuru tarihlerinin yanı sıra, atılacak adımlar da duyuruldu.

Kentsel dönüşüme girecek mülkün sabihi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Binanın boşaltma sürece başlayacak. TOKİ, 2 yıl içinde inşaatı tamamlanacak, bu süreçte konuttta ikamet edenlere 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak.