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Kerimcan Durmaz'a yasa dışı bahis soruşturması iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattığı iddia edildi. 

Haber Merkezi
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Kerimcan Durmaz'a yasa dışı bahis soruşturması iddiası
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İddiaya göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Durmaz'ın Malta’da DJ olarak sahne aldığı bir konserde yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı öne sürüldü.

Görüntüler ihbar hattına gönderildi

Mynet'te yer alan habere göre görüntülerde, Durmaz’ın sahnede "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler?" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Bu sözlerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği ileri sürüldü.

'Savcılık resen soruşturma başlattı' iddiası

Kerimcan Durmaz’ın görüntülerine dayanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığı öne sürüldü.

Ünlü i̇simler ve fenomenler hedefte

Kerimcan Durmaz’a yönelik soruşturma, yasa dışı bahis operasyonlarının yeni bir halkası oldu. Daha önce aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve çok sayıda sosyal medya fenomeninin bulunduğu isimlere yönelik benzer suçlamalarla soruşturma açılmış ve bazı isimler gözaltına alınmıştı.

 

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