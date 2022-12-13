Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 10 bin 128 lira olmalı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili devletin ihmali olduğunu belirtirken, 2 sene önce yargıya intikal eden konunun hangi egemen güçler tarafından kapatıldığının ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday konusunun 6’lı masada henüz gündem gelmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Biz başka bir tek adam rejimi oluşturmayı değil, sistemi değiştirmeyi taahhüt ediyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu asgari ücret konusunda EKONOMİ’nin sorusuna ise “Enflasyon ve büyümeyi de göz önünde bulundurarak asgari ücretin 10.128 lira olması gerekir” cevabını verdi.

Gazetelerin Ankara Temsilcileriyle CHP Genel Merkezinde bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündemdeki konulara ilişkin görüşlerinden öne çıkan konular şöyle:

Bazı güçlerin devreye girmesiyle kapatıldı

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı basına yansımasaydı milyonların haberi olmayacaktı. Burada sistematik bir tecavüz var. Aile Bakanlığının haberi var, savcılığa şikayet var ama dosya bazı güçlerin devreye girmesi sonucu kapatılıyor. Bu dosya hangi egemen güçler tarafından kapatıldı? Devlet bürokrasini felç haline geldi, kim bu güç, gücünü nerden alıyor?

Herkesin inancı başımızın üstünde ancak inancı çıkar ve siyaset odaklı kullanılmasına karşıyız. Bu olaydaki hakim ve savcı yarın Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilirse şaşırmayın. Olayı 28 Şubat’a bağlayanlar, bu işe meşruluk kazandırmak isteyenlerdir.

Asgari ücret 10 bin 128 lira olmalı

Asgari ücret 4 kişilik ailenin geçimini sağlayacak rakam. Vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Enflasyon ve büyümeyi dahil ederek asgari ücretin en az 10.128 lira olmasını istiyoruz. Büyümeyi sağlayan, alın teri dökenlerin de büyümeden pay alması lazım. Türk-İş’in açlık sınırını ölçü olarak almasını doğru bulmuyorum. İşveren üzerine yük getirmemesi için gelir vergisinden feragat edilmeli, sigorta primi düşürülmeli.

EYT’de kurumlar arasında kopukluk var

EYT ile ilgili kurumların kopuk çalıştıkları ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın birbirlerinden haberleri yok. Devlette liyakatlı bürokrat kalmadı, oysa bu konuları önce bürokratlar kendi aralarında halletmeli.

6’lı masa 15 günde bir toplanacak

6’lı masa olarak hükümet programı üzerinde çalışıyoruz. Büyük ölçüde sonlandı, bu hafta bitiriyoruz, genel başkan yardımcıları çalışıyorlar. Mutabakat sağlanamayan konuları kırmızı kalemle çiziyorlar, sonra liderlerin önüne gelecek.

Masa toplantılarını daha önce ayda bir yapıyorduk, şimdi 15 günde bir yapalım dedik. Ayın 26’sında bir toplantı daha yapacağız. Önce hükümet programı ortaya çıkmalı. Eğer adayı önce belirlersek, aday ile 6’lı masa farklı şey söyleyebilir.

Anayasa değişikliği teklifini hukukçulara inceletiyorum

Bizim kanun teklifi, kılık kıyafet siyaset tarafından belirlenmesin şekildeydi. Erdoğan burada anayasa değişikliğiyle başka şeyler de ilave etti. Metni gördük, uzun vakit ayırıp bakmadım. Değişikliğin Anayasa hukuku hocaları tarafından bakılması lazım. Böyle bir sorun varsa, kökten çözülmesi gerektiğine inanıyorum.

“ABD’de hiç siyasi görüşme yapmadım”

Bilgi üretmeyen toplumun kalkınma şansı yoktur. ABD’de hiçbir siyasi ile görüşmedim. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gittim, Türk ve ABD’li akademisyenlerle görüştüm. Bilgi üretmezse büyüyemez, kalkınamaz, katma değeri yüksek ülkelerin pazarı haline gelir. Sosyal Bilgi ekonomisini kavramak zorundayız, bilgi kitlesel bir unsura dönüştürülmeli.

6’lı masa içindeki her parti içinde saygın iktisatçılar var. Biz 70 kişilik birinci sınıf ekip kurduk, süper lig kurduk. 3. Sınıf takımla ülkeyi büyütemezsiniz.

Adaylığım CHP PM’de gündeme gelmedi

Kendi içimizde de teşkilatta Cumhurbaşkanı adaylığım konusunda dillendirme olsa da Parti Meclisinde öyle bir şey olmadı. Bu konuda kararı verecek olan ben değilim, gönül meselesi değil, sorumluluk üstlenme meselesi. Meseleye böyle bakmazsak sağlıklı yönetemeyiz, önemli olan kişiler değil, Türkiye ve geleceği.

Her partinin genel başkanı doğal adaydır, bu yadırganacak bir şey değil. Örgütün aday belirlemesi yetmiyor, önemli olan 6 liderin belirlemesi. 6 liderin göstereceği aday zaten kazanacak.

Diyarbakır annelerini de ziyaret ettim

Onları polisevinde ziyaret ettim. Onlar da istiyor, biz de istiyoruz gelmelerini. Anne talep ediyorsa çocuklar gelmeli. Terörün bitmesini, Diyarbakır annelerinin de huzur içinde evlerini dönsün, Erdoğgan da Cumartesi anneleri için konuşsun. Onlar da ölen evlatlarını istiyorlar, nasıl öldürüldüğünü öğrenmek istiyorlar.

Belediye başkanlarımız görevlerini başarıyla yürütüyor

İki belediye başkanımızın da (Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu) görevlerini başarıyla yürütüyorlar, yürütmelerini istiyorum. En büyük hata bireysel yaklaşmak. Sistemi değiştirecek iradeye sahip olacak birine ihtiyaç var.