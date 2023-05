Kılıçdaroğlu: Bu bir seçim değil, referandum

Takip Et

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları, TRT'de yayınlandı. Kılıçdaroğlu, seçimin ilk turunda korkunç iftiralar, yalanlar ve montajlar gördüklerini belirterek, "Erdoğan mert bir rakip olamadı. Önüme çıkamadı. Hala da çıkamıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok desteği Avrupalıların verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güya dergilerinde ona karşı yazılar yazdılar. PKK'yı konuşturdular. Unutmayın PKK'nın yularının bir ucu hep Avrupa istihbaratının elindedir. Bu Avrupa ve PKK bilmez mi? Onlar her konuştuklarında Erdoğan'a desteğin artacağını, elbette bilirler. Bilerek manipüle ettiler milletimizi. Bilerek ters psikoloji yaratmaya çalıştılar. PKK'yı da onlar konuşturdular. 'Seni burada barındırmam, konuşacaksın.' dediler PKK'ya. Konuşturdular. Onlar da konuştu."

Kılıçdaroğlu, Batı'nın Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istediğini, Erdoğan kalırsa kaçaklar ve sığınmacıların da kalacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Erdoğan onlar için satın alınabilir biri. Verirsin parasını satar her şeyi. Satar ülkesini, satar toprağını. Verirsin parasını 10 milyon daha kaçağı alır ülkemize. Onlar için Türkiye artık sadece bir toprak parçası. Bir depo. Sığınmacı yığınlarını atabilecekleri bir yer. Bir devlet gibi görmüyorlar bizi. Bize devlet muamelesi yapmayı çoktan bıraktılar. Onun için bu oyunu oynadılar. Erdoğan kalsın, bu ülke, bu ulus yok olsun ama Erdoğan mutlaka kalsın. Erdoğan gençleri de manipüle etti. Güya cehennemin kapılarını kapayacak, sureti muhalefetten görünen piyonları sürdü piyasaya."

Kötülüğün bütün kapılarını ilelebet kapatacağım

Kılıçdaroğlu, ama artık her şeyin bittiğini, her şeyin aslına rücu ettiğini ve her şeyin gün gibi ortada olduğunu dile getirerek, "Herkesin ne mal olduğu da artık ortada. Kimse yalan söylemeyecek. Gençleri manipüle edemeyecek. Gençler ilk turda kimin manipüle ettiğini gördüler." dedi.

"İkinci tura bu kez sıfırdan başlıyoruz. Tüm maskeler düştü. Artık en gerçek hallerimizle seçime gidiyoruz. Bu artık bir seçim değil, bir referandum." görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Peki neyin referandumu? Erdoğan ile devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz referandumu? 10 değil, 30 milyon kaçağın yaşadığı bir Türkiye istiyor muyuz referandumu? Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan zihniyete müsaade edecek miyiz referandumu? Terörle mücadele ettiğini söyleyip Anayasa'nın ilk 4 maddesine göz koyanlara dur diyecek miyiz referandumu? En ufak tehdide boyun eğip kendi vatan toprağını teröristlere teslim edenleri onaylayacak mıyız referandumu? Depremde o canlara çadır satanları, kan satanları affedecek miyiz referandumu? Enflasyon yükselsin mi? Ocağımıza incir ağacı dikilsin mi? Dolar 30 liraya, peynir 300 liraya çıksın mı referandumu? Bankacılık sistemi dinamitlensin, insanlarımız bankadan nakit avans çekemeyecek duruma düşsün mü referandumu? Gençlerimiz işsizliğe, güçsüzlüğe mahkum olsun mu referandumu? Emeklilerimizin kaderi sefalet mi olsun referandumu?"

Kılıçdaroğlu, "Bu artık vatanını sevme veya sevmeme meselesi" ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:

"Kuyruklu iftiralara inanma ya da inanmama meselesi. Gerçek vatanseverlerin kim olduğunu görme meselesi. Eğer sen de benim gibi vatanını gerçekten seviyorsan senin oyunu istiyorum. Göreceksin, buna asla pişman olmayacaksın. Ben de hayatını sadece devleti ve milleti için harcamış biri olarak bu vatan için adaletin ve ahlakın iktidarını kurup cehennemin ve kötülüğün bütün kapılarını ilelebet kapatacağım."

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için ayrılan propaganda bölümünde terör ve sığınmacılar konusunda daha önce yaptığı konuşmalara ilişkin videolara da yer verdi.