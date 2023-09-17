Kılıçdaroğlu, Menderes ve Özal'ın anıt mezarlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.

Beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu ile Topkapı'daki anıt mezara gelen Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Menderes'in özel kalem müdürlüğünü yapan gazeteci Mustafa Şevket Tarı ile bir süre sohbet etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki ziyaretinin ardından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına da çiçek bıraktı.