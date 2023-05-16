Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 14 Mayıs seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamamasına gelen tepkiler üzerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bunan Adıgüzel, “Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP’nin 14 Mayıs seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamaması büyük tepkilere neden olmuş, Adıgüzel de gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik." ifadelerini kullanmıştı.