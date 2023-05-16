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Kılıçdaroğlu, Yüksel'i başdanışman olarak atadı

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel’i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu başdanışman olarak atadı.

Haber Merkezi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci tura kalmasının ardından hazırlıklara başladı.

Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki seçime 12 gün kala Mehmet Ali Yüksel’i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Başdanışman olarak atadı.

Görevlendirme yazısında, “Sayın Mehmet Ali Yüksel, CHP nezdinde ‘Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmeniz uygun görülmüştür.” ifadeleri kullanıldı.

2001'de CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulundu.

Yüksel, İstanbul 2. bölge milletvekili adayı gösterilmişti.

Onursal Adıgüzel'in istifasının ardından Yüksel'in, seçimde ikinci tur çalışmalarını yöneteceği ifade edildi.

 

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