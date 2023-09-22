Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a mülakat tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu işe alımlarındaki mülakatla ilgili sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, 'Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız' demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş. Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu? Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.