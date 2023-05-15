Kılıçdaroğlu'dan seçim mesajı: Net tespitlerimi anlatacağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından bir video mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Buradayım be, buradayım! Sonuna kadar mücadele edeceğim, buradayım!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 2. tura giden Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 44,88 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,51 oranında oya sahip oldu. Seçimde Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı. Seçimden önce çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, yüzde 0,44 oy oranına ulaştı.