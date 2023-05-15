YSK açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı

ANKARA (EKONOMİ) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan geçici sonuçlarını açıkladı. Yener, sayımı devam eden oyların tamamını bir adayın alması halinde bile sonucun değişmeyeceğini belirterek, önceden belirlenen takvim doğrultusunda ikinci tur seçimin 28 Mayıs Pazar günü yapılacağını söyledi.

YSK üyeleriyle birlikte açıklama yapan Yener, öncelikle seçim sürecine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yener saat 15:15 itibarıyla yurt içi sandıkların yüzde 100’ünün açıldığını ve katılım oranının yüzde 88.92 olduğunu bildirirken, yurt dışı seçmenlerin katılım oranının yüzde 52.69 olduğunu kaydetti.

Yener 15:15 itibarıyla 35 bin 874 oyun veri girişinin devam ettiğinin altını çizerken, mevcut durumda adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.51, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44.88, Sinan Oğan’ın yüzde 5.17 ve Muharrem İnce’nin ise yüzde 0.44 oy aldığı bilgisini verdi.

Yener, “Sisteme girişi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylardan RTE’ye verilmiş olduğu 49.54 olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu’na verildiği kabul edildiği halde yüzde 45.85 oy aldığı görülmüştür. Seçilme yeterliliğini hiçbir aday kazanamadı. İlan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs’ta ikinci tur seçimler yapılacak” dedi.

Başkan Yener, 28 Mayıs seçiminde pusulada adayların yerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını dile getirdi.