Kılıçdaroğlu'dan TÜİK değerlendirmesi: Verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

TÜİK'e göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09 arttı, yıllık bazda ise yüzde 58,94'e yükseldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Aralık 2021'de talep ettiği randevusunu hatırlatarak, "Randevu vermeyen TÜİK’e gittim. Aylardan Aralık ayı. Milyonlarca emekçinin ücret artışı bu yalan dolan TÜİK rakamları üzerinden yapılacak. Zulmü her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. Kimse unutmasın, her Firavun’un bir Musa’sı vardır. Akıllarını başlarına toplasınlar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu son rakamlarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı. TÜİK bu 'hesaplama' değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu. Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon yüzde 58 değil, yüzde 128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır.”