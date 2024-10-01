Kılıçdaroğlu'ndan 'ayağa kalkmayan' vekillere: Partimizi gururlandıranları saygıyla selamlıyorum

TBMM’de yeni yasama yılı bugün düzenlenen törenle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmak için Meclis Genel Kurulu'na gelmesi sırasında CHP lideri Özgür Özel ve bazı milletvekilleri ayağa kalktı. CHP’nin 50’ye yakın milletvekili Cumhurbaşkanı’nın konuştuğu Meclis Genel Kurulu oturumuna katılmadı, bazıları ise Erdoğan salona girince ayağa kalkmadı.

"Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağa kalkmaları nedeniyle başlayan polemiğe yönelik "Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Bir parti genel başkanı konuşmasıydı. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık" ifadelerini kullandı.

"Partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum"

CHP’li milletvekillerinin bir kısmının Erdoğan’ı ayakta karşılamasına yönelik eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin!" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bizim geleneğimizde devlet kurmak ve devlete sahip çıkmak vardır! Devlet tehlikede ise, kurtarmak yine en başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir.

Her mikrofon gördüğünde Partimize ve muhalefete hakaret eden Zat anlamalıdır ki, Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yeminini “namusu ve şerefi” üzerine gerçekleştirmiştir. Fakat yeminine sadık kalmamış, toplumun kutsal değerleri ile adeta dalga geçmiştir. Bugün ortada ne tarafsız bir cumhurbaşkanı görebiliyoruz ne de yeminine sadık birisi!

"CHP, onun yaptığı hukuksuzlukların noteri değildir ve olmayacaktır da!"

CHP, onun yaptığı hukuksuzlukların noteri değildir ve olmayacaktır da!

Biz, anayasayı tanımayanlara, Meclis’in meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız…

Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız!

Hakları gasp edilen KHK’lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız!

"Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin!"

Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için, Yine milleti soyan 5’li çeteye dur demek için ayağa kalkarız.

Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin!

Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla Partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Unutulmasın ki hiç bir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!"