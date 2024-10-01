Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu yanıt: Parti terbiyeme uymaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu: Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gelişi sırasında CHP'li vekillerin ayağa kalmasıyla ilgili olarak "Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız" eleştirisi sorulan Özel, "Bu açıklamanın cevap verilecek bir kısmı var, onun yeri bu yüce çatı değil. Parti içi bir meseleye burada cevap vermem. Ama cevap verilecek bir kısmı var. Onu bir gün vadeli alabilirsiniz" dedi.

"Biz aslında halk için yerel seçim zaferinden sonra hiç oturmadık"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının bir kısmına katıldığını söyleyen Özel, "Katıldığım tarafı şu: CHP gerçekten sadece halk için ayağa kalkar. Bir yerel seçimden sonra ilk miting ne zaman yapılmış diye bakarken, geçmişte mitingler yapılmazken emekliler için ayağa kalktık Ankara'da. Emekçiler için ayağa kalktık Gebze'de. Tarımdaki sorunları duyduk, Rize'de çay üreticileri için, Gaziantep'te fıstık üreticileri için, Hayrabolu'da buğday üreticileri için, Giresun'da fındık üreticileri için, Manisa'da tarımın bütün sorunları için, atanmayan öğretmenler için ayağa kalktık. Biz aslında halk için yerel seçim zaferinden sonra hiç oturmadık" diye konuştu.

"Tweetin cevap verilmesi gereken kısmına benim burada yanıt vermem parti terbiyeme uymaz"

"5 Kasım sürecine giderken de bugüne gelirken de çizgimizde bir milim sapma yok. Dün böyle dediğimizi ertesi gün başka türlü yapmıyoruz. Ben kuvvetli dış ilişkiler dedim, 10 ayda 11 dış temasım oldu. Neler getiriyor, neler konuşuluyor görüyorsunuz" diyen Özel, "Normalleşme kelimesi bana ait. Yumuşama diyordu birileri bir ara, ne oldu yumuşama diyen var mı? Bugün Sayın Bahçeli'nin DEM Parti'yle normalleşmesini herkes gördü mü? Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı yok mu? O yüzden biz ne dediğimizi de ne yaptığımızı da biliyoruz. Millet de bunu takdir etti, 47 yıl sonra bizi birinci parti yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 22 yıllık süreçte ilk kez önüne geçildi. Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini, ekonomisinin yüzde 80'ini temsil eden alanlarda CHP'li belediye başkanları var. O yüzden içim çok rahat ama bahsettiğiniz tweetin cevap verilmesi gereken kısmına benim burada yanıt vermem parti terbiyeme uymaz. O yüzden o sonraya kalsın." ifadelerini kullandı.