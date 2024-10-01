İran Devrim Muhafızları: İsrail karşılık verirse daha ağır saldıracağız
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak "İsrail karşılık verirse daha ağır saldıracağız" açıklamasında bulundu.
İHA
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e düzenlenen füze saldırısını doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan’ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran’ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak.”
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