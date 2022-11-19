Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68) hayatını kaybetti.
Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından duyurdu. Hürriyet, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Celal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Ekim'de kardeşini hastanede ziyaret etmişti.
Kılıçdaroğlu'na, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı da eşlik etmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit'te yaşayan— Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) November 18, 2022
kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun.