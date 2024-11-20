Kirazlı-Halkalı metrosu için yeniden ihale yapıldı: 6 firma katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale Salonu'nda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden dün Kirazlı-Halkalı metro hattı için yapılan ihaleye 6 firma katıldı.

İhalenin ilk oturumunda, Aga Enerji ve 58 Yapı İnşaat İş Ortaklığı 25 milyar 406 milyon 855 bin 495 lira 77 kuruş, Doğuş İnşaat 24 milyar 79 milyon 944 bin 22 lira 70 kuruş, Yapı Merkezi ve Limak İnşaat İş Ortaklığı 23 milyar 560 milyon lira, Makyol İnşaat ve IC İÇTAŞ İnşaat İş Ortaklığı 23 milyar 894 milyon 831 bin 673 lira 49 kuruş, Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı 22 milyar 350 milyon 861 bin lira, Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı İş Ortaklığı 22 milyar 508 milyon 598 bin 956 lira 60 kuruş teklifte bulundu.

İkinci oturumda indirimli teklifler alındı. Yaklaşık maliyet 22 milyar 863 milyon 766 bin 41 lira 14 kuruş olan metro işinin ihalesinde, Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı ile Doğuş aynı fiyatta kalırken, 4 firma indirimli teklifte bulundu.

Yapı Merkezi ve Limak İnşaat İş Ortaklığı 22 milyar 390 milyon lira, Aga Enerji ve 58 Yapı İnşaat İş Ortaklığı 22 milyar 119 milyon 522 bin 558 lira 27 kuruş, Makyol İnşaat ve IC İÇTAŞ İnşaat İş Ortaklığı 22 milyar 749 milyon 754 bin 446 lira 39 kuruş teklif etti. En düşük teklifi, 21 milyar 982 milyon 861 bin lira ile Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı verdi.

İhale komisyonunun, "Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşler ile M1 Hattı Elektromekanik İşi"ne katılım gösteren firmaların teklif ve ihale dosyalarını inceledikten sonra karar yayınlanacak.

İhale süreçleri

Kirazlı-Halkalı metro hattının ilk ihalesi 3 Mart 2017'de yapılmıştı. Müteahhidin, tek taraflı fesih hakkını kullanması sonucu inşaat durdurulmuştu.

Metro hattında, 5 Nisan 2024 tarihinde bu kez 9 değil, sadece 5 istasyonu kapsayan, kaba inşaat ihalesi gerçekleştirmiş, bu ihale de 14 Ağustos tarihli Kamu İhale Kurumu kararıyla iptal edilmişti.

Bu sefer ihalenin kapsamını genişleten İBB, kaba inşaat işlerine ilave olarak ince inşaat, demiryolu ve tüm elektromekanik işleri ile yolculu işletmesine devam edilen 26.8 km uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşan M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı- Kirazlı Metro hatlarının sinyalizasyon ve elektrifikasyon sistemlerini ihaleye dahil etmişti.

Yenilenen ihalede oluşan rekabet koşullarını kamu yararına görmeyen İBB, geniş kapsamlı ihaleyi iptal etmiş, tekrardan yeni ihale süreci başlatılmıştı.