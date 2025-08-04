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Kırklareli'de büyük yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber Merkezi
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Kırklareli'de büyük yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında, anızlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki ağaçlık alana da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'de büyük yangın! Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı - Resim : 1

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye giderek bilgi aldı.

Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

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