İran banknotlardan dört sıfır atma planını onayladı

İran Parlamentosu Ekonomi Komisyonu, uzun süredir ertelenen plan kapsamında “rial” adının ulusal para birimi olarak korunmasına ve dört sıfırın kaldırılmasına karar verdi.

İran para biriminden dört sıfırı kaldıracak

Parlamentonun internet sitesinde yer alan bilgi notunda, “Bugünkü ekonomi komisyonu toplantısında ‘rial’ adının ulusal para birimi olarak korunması ve dört sıfırın kaldırılması kararlaştırıldı.” denildi.

"İran riyali olumlu bir imaja sahip değil"

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran riyalinin küresel ekonomide “olumlu bir imaja sahip olmadığını” belirterek bu planı uygulamaya koyacaklarını duyurmuştu.

İran'da ekonomik zorluklar derinleşiyor

İran'da yeni planın ekonomik zorluklarının derinleştiği bir dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor. Son olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin ülkesine yönelik enerji ve petrol sektörüyle bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişiler ile gemilere yönelik yeni yaptırımlar getirmesine tepki göstermişti.