Dolandırıcılık vakalarına karşı tapu sahipleri için e-imza önlemi
Son dönemler gündeme gelen e-imza soruşturması, vatandaşlar arasında tapu işlemleriyle ilgili endişelere yol açtı. Bu gelişmelerin ardından birçok kişi, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı önlem almak amacıyla e-Devlet üzerinden "tapuya işlem yapılmasın" beyanında bulunuyor. Bu beyan sayesinde, vatandaşlar taşınmazlarıyla ilgili izinsiz işlemlerin önüne geçebiliyor.
Dijital dolandırıcılık vakaları son dönemde yeni bir boyuta ulaştı. Sahte kimlik belgeleri, e-imza kopyaları ve kişisel veri sızıntıları, tapu sahipleri için ciddi bir risk haline gelmiş durumda.
Sahte e-imza ile yapılan dolandırıcılıkların gündeme gelmesinin ardından, vatandaşlar tapu işlemleri konusunda mağduriyet yaşamamak için çeşitli önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, gayrimenkullerini koruma altına almak isteyenler, e-Devlet üzerinden "tapuya işlem yapılmasın" beyanında bulunarak olası usulsüz işlemlerin önüne geçmeye çalışıyor.
İzlenecek adımlar şu şekilde;
- e-Devlet sistemine giriş yapın.
- Web Tapu sekmesini açın.
- Açılan sayfadan 'beyan işlemleri'ne girin.
- 'İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi' işlemini gerçekleştirin.
- İşlem yapılması gerektiği takdirde tekrar bu sayfaya girerek beyanı kaldırabiliyorsunuz.
Bunun dışında e-Devlet'te 'iki aşamalı giriş'i aktif hale getirerek e-Devlet'e girmek istediğinizde telefonunuza gelen SMS ile giriş yaparak güvenlik önlemlerini artırabilirsiniz.
e-imzanın kullanım alanlarından bazıları şunlar:
E-devlet işlemleri
YGS, KPSS, ALES, pasaport başvuruları
E-fatura, e-arşiv uygulamaları
Marka patent başvuruları
Vergi ödemeleri
İnternet bankacılığı
Ticari sicil işlemleri
Dış ticaret ve gümrük işlemleri
Resmi kurumlar arası yazışmalar
Bilirkişi başvuruları
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları
Yabancıların çalışma izinleri