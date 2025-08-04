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Dolandırıcılık vakalarına karşı tapu sahipleri için e-imza önlemi

Son dönemler gündeme gelen e-imza soruşturması, vatandaşlar arasında tapu işlemleriyle ilgili endişelere yol açtı. Bu gelişmelerin ardından birçok kişi, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı önlem almak amacıyla e-Devlet üzerinden "tapuya işlem yapılmasın" beyanında bulunuyor. Bu beyan sayesinde, vatandaşlar taşınmazlarıyla ilgili izinsiz işlemlerin önüne geçebiliyor.

Haber Merkezi
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Dolandırıcılık vakalarına karşı tapu sahipleri için e-imza önlemi
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Dijital dolandırıcılık vakaları son dönemde yeni bir boyuta ulaştı. Sahte kimlik belgeleri, e-imza kopyaları ve kişisel veri sızıntıları, tapu sahipleri için ciddi bir risk haline gelmiş durumda.

Sahte e-imza ile yapılan dolandırıcılıkların gündeme gelmesinin ardından, vatandaşlar tapu işlemleri konusunda mağduriyet yaşamamak için çeşitli önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, gayrimenkullerini koruma altına almak isteyenler, e-Devlet üzerinden "tapuya işlem yapılmasın" beyanında bulunarak olası usulsüz işlemlerin önüne geçmeye çalışıyor.

İzlenecek adımlar şu şekilde;

- e-Devlet sistemine giriş yapın.

- Web Tapu sekmesini açın.

- Açılan sayfadan 'beyan işlemleri'ne girin.

- 'İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi' işlemini gerçekleştirin.

- İşlem yapılması gerektiği takdirde tekrar bu sayfaya girerek beyanı kaldırabiliyorsunuz.

Bunun dışında e-Devlet'te 'iki aşamalı giriş'i aktif hale getirerek e-Devlet'e girmek istediğinizde telefonunuza gelen SMS ile giriş yaparak güvenlik önlemlerini artırabilirsiniz.

e-imzanın kullanım alanlarından bazıları şunlar:

E-devlet işlemleri

YGS, KPSS, ALES, pasaport başvuruları

E-fatura, e-arşiv uygulamaları

Marka patent başvuruları

Vergi ödemeleri

İnternet bankacılığı

Ticari sicil işlemleri

Dış ticaret ve gümrük işlemleri

Resmi kurumlar arası yazışmalar

Bilirkişi başvuruları

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları

Yabancıların çalışma izinleri

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