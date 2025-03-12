Kısmi ya da genel af çıkacak mı? Bakan Tunç açıkladı!

Af yasası ile ilgili son gelişmeler, mahkumlar ve yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. 10. Yargı Paketi kapsamında genel ya da kısmi af olup olmayacağı merak edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan net bir açıklama geldi. Bakan Tunç, “Af söz konusu değil” diyerek iddialara son noktayı koydu.

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Tunç, koronavirüsü döneminde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine beş yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını hatırlattı.

Bakan, “Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var” dedi.

Bu konuda değerlendirmenin TBMM'ye ait olduğunu söyleyen Bakan Tunç, genel af konusunun ise gündemde olmadığını ifade etti.