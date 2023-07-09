Kızılay’ın yeni Genel Başkanı Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu

ANKARA (EKONOMİ)

Önceki başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından gerçekleştirilen Kızılay’ın olağanüstü genel kurulunda, 155 yıllık kurum tarihinde bir ilk gerçekleşti ve Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Genel Kurul’a video mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılay’a sahip çıkmanın 85 milyonun görevi olduğunu belirterek, 1.5 asırdır başarılı faaliyet gösteren kurumun deprem felaketinde de ilk andan itibaren yerini aldığını bildirdi.

Kızılay’ın siyasi çıkar hesaplarıyla yıpratılmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkların ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir” diye konuştu.

Genel Başkan seçilen Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay olarak kimseden taltif beklemeden, kim ne diyor diye bakmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Gönüllü ordusu ve çalışanlarla nefeslerinin yettiği son ana kadar depremzedelerin yanından ayrılmadıklarını ifade eden Yılmaz, “Bugün hala bölgede yaraların sarılması için özverili yol arkadaşlarımız depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar” dedi.

Herkesin önceliğinin Kızılay emanetine sahip çıkmak olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Bizler, bizi bekleyenlerin gözünü yolda bırakmamaya kararlıyız. Gücümüz yardımseverlerin desteği, ihtiyaç sahiplerinin duasıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Kızılay ülkemizin gururu

Kızılay’ın Türkiye’nin gururu olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kızılay gibi iyilik köprüsü olan, merhamet duygumuzu sosyal bir organizasyona dönüştüren sağlam kurumlar, insanla bağını geleceğe daima daha güçlü taşırlar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sarıeroğlu ise Kızılay’ın kurulduğu günden bu yana çalışmalarında dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın neresinde olursa olsun tüm gönüllere girerek var gücüyle çalıştığını anlattı.

Kızılay’ın önceki Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da görevi 2015 yılında devraldığını hatırlatırken, bu süreçte kurumun 30 kat büyüdüğünü söyledi. Kızılay gönüllüsü sayısının da binlerden 100 binlerin üzerine çıktığını dile getiren Kınık, bağışçı sayısının ise 10 binlerden 3 milyona kadar yükseldiğini kaydetti.

Fatma Meriç Yılmaz, Genel Kurul’a katılan delegelerin tamamının oyunu alarak Kızılay’ın ilk kadın genel başkanı oldu.