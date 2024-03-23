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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları yayımlanıyor. Dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu 22 Mart Cuma günü yayımlanan bölümde merdivenlerden yuvarlandı. Yayımlanan bölümün ardından Pembe’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilir. Peki, Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar...

Haber Merkezi
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler?
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Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil kimdir? 

28 Temmuz 1976 yılıda Bursa’da doğan Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil  Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçakköstendil ile evlidir.

Rol aldığı diziler

  • 2022-günümüz   Kızılcık Şerbeti    
  • 2018-2022      Bir Zamanlar Çukurova   
  • 2017-2018      Kızlarım İçin        
  • 2016        Muhteşem Yüzyıl Kösem 
  • 2016       Kehribar       
  • 2013       Medcezir
  • 2012       Bulutların Ötesi 
  • 2010      Yasemince           
  • 2009      Aile Saadeti         
  • 2008      Pulsar           
  • 2007      Gönül Salıncağı         
  • 2006      Gözyaşı Çetesi    
  • 2005      Belalı Baldız Mehtap
  • 2004     Büyük Buluşma         
  • 2004     Yadigar 
  • 2003      Mühürlü Güller          
  • 2002      Ekmek Teknesi           
  • 2002      Berivan        
  • 2002      Kibar Ana            
  • 2002      Anne Babamla Evlensene              
  • 2000      Karakolda Ayna Var          
  • 2000      Evdeki Yabancı          
  • 1999       Akşam Güneşi            
  • 1995       Çiçek Taksi          

Rol aldığı filmleri ve film seslendirmeleri

  • 2018        Bizim İçin Şampiyon - Yardımcı oyuncu
  • 2011         Sucker Punch - Türkçe seslendirme  
  •  2011        Hediye Operasyonu - Türkçe seslendirme  
  • 2010        Robin Hood Türkçe seslendirme  
  • 2010        Alice Harikalar Diyarında - Türkçe seslendirme  
  • 2009       Prenses ve Kurbağa - Türkçe seslendirme  
  • 2008      The Incredible Hulk - Türkçe seslendirme  
  • 2007       Robinson Ailesi - Türkçe seslendirme  
  • 2004      İnanılmaz Aile - Türkçe seslendirme  
  • 2003       Rus Gelin - Yardımcı oyuncu