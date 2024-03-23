Kızılcık Şerbeti'nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler?
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları yayımlanıyor. Dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu 22 Mart Cuma günü yayımlanan bölümde merdivenlerden yuvarlandı. Yayımlanan bölümün ardından Pembe’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilir. Peki, Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar...
Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil kimdir?
28 Temmuz 1976 yılıda Bursa’da doğan Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçakköstendil ile evlidir.
Rol aldığı diziler
- 2022-günümüz Kızılcık Şerbeti
- 2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova
- 2017-2018 Kızlarım İçin
- 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
- 2016 Kehribar
- 2013 Medcezir
- 2012 Bulutların Ötesi
- 2010 Yasemince
- 2009 Aile Saadeti
- 2008 Pulsar
- 2007 Gönül Salıncağı
- 2006 Gözyaşı Çetesi
- 2005 Belalı Baldız Mehtap
- 2004 Büyük Buluşma
- 2004 Yadigar
- 2003 Mühürlü Güller
- 2002 Ekmek Teknesi
- 2002 Berivan
- 2002 Kibar Ana
- 2002 Anne Babamla Evlensene
- 2000 Karakolda Ayna Var
- 2000 Evdeki Yabancı
- 1999 Akşam Güneşi
- 1995 Çiçek Taksi
Rol aldığı filmleri ve film seslendirmeleri
- 2018 Bizim İçin Şampiyon - Yardımcı oyuncu
- 2011 Sucker Punch - Türkçe seslendirme
- 2011 Hediye Operasyonu - Türkçe seslendirme
- 2010 Robin Hood Türkçe seslendirme
- 2010 Alice Harikalar Diyarında - Türkçe seslendirme
- 2009 Prenses ve Kurbağa - Türkçe seslendirme
- 2008 The Incredible Hulk - Türkçe seslendirme
- 2007 Robinson Ailesi - Türkçe seslendirme
- 2004 İnanılmaz Aile - Türkçe seslendirme
- 2003 Rus Gelin - Yardımcı oyuncu