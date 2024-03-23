Kızılcık Şerbeti'nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler?

Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil kimdir?

28 Temmuz 1976 yılıda Bursa’da doğan Sibel Taşçıoğlu Kolçakköstendil Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçakköstendil ile evlidir.

Rol aldığı diziler

2022-günümüz Kızılcık Şerbeti

2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2017-2018 Kızlarım İçin

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 Kehribar

2013 Medcezir

2012 Bulutların Ötesi

2010 Yasemince

2009 Aile Saadeti

2008 Pulsar

2007 Gönül Salıncağı

2006 Gözyaşı Çetesi

2005 Belalı Baldız Mehtap

2004 Büyük Buluşma

2004 Yadigar

2003 Mühürlü Güller

2002 Ekmek Teknesi

2002 Berivan

2002 Kibar Ana

2002 Anne Babamla Evlensene

2000 Karakolda Ayna Var

2000 Evdeki Yabancı

1999 Akşam Güneşi

1995 Çiçek Taksi

Rol aldığı filmleri ve film seslendirmeleri