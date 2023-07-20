'KKM ile, devam eden döviz ve faiz politikasıyla ekonomi yönetilemez'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltmesi hakkında açıklama yaptı.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada iktidarın faizi neden artırdığının cevabı çok açık. Hazine ve Maliye Bakanı’ndan Cumhurbaşkanı'na kadar herkes Körfez ülkelerinden ve İngiltere’den sıcak para arayışına girdi. Peki sıcak para sahipleri hangi koşullarda ülkeye gelir? Ekonomik sistemimize girip yüksek kurlardan dövizlerini bozacaklar, yüksek faizle mevduat hesaplarına yatıracaklar, ardından belli bir süre sonra döviz kurları nispeten düşürülecek ve yüksek faiz getirisi elde eden sıcak para sahipleri düşük kurdan dövizlerini alıp çıkacaklar. Bugün faizin de kurun da yükselmesinin temel sebebi budur. Faiz daha da artacak. Aslında bir fragman izliyoruz. Önümüzdeki aylarda faizin daha da arttığına hep birlikte şahit olacağız. İktidar, sıcak paraya şirin görünmek istiyor. Ama sorunların bu yöntemle çözülmeyeceği aşikar.

İktidar, toplumun üreten kesimine sırtını döndü. Faiz oranı ve döviz kuruyla artık ülkemizde ev, araba almak imkansız hale geldi. Araç piyasası seçimin ardından yüzde 20 fiyat yükseltti. Konut sorunu ise göçmen politikası ve yüksek kur neticesindeki maliyet artışı nedeniyle zaten krizde. Birkaç yıl önce tamamen tüketim ekonomisine ait olan ürünler, bugün emtia statüsünde işlem görüyor. Çünkü halkın tasarruf gücü sıfıra yakın noktada. Artık bu iktidarın halka vereceği bir şey kalmamıştır. Kur korumalı mevduatla, devam eden döviz ve faiz politikasıyla ekonomi yönetilemez. İktidarın şunu kabul etmesi gerekiyor; ekonomi uçurumun kenarında."